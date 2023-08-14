Адвокат рассказал, будет ли Хайдаров выплачивать компенсацию звездам

Адвокат попавшего в скандал пластического хирурга Тимура Хайдарова Александр Добровинский ответил на сообщения о компенсации. В беседе с «Комсомольской правдой» он заявил, что их никто выплачивать не собирается.

Ранее адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина сообщила, что нескольким людям из числа подавших иск на Хайдарова из-за некачественно проведенных операций, позвонили представители хирурга с предложением о компенсации.

Добровинский назвал это «очередной фантазией от Славы и ее подруг в кавычках».

«Ни сам доктор Хайдаров, ни клиника, которой он владеет "IQPLASTIQUE клиник", никому не выдавали и не собираются выдавать никаких компенсаций», — отметил он.

По словам адвоката, эти заявления являются «выдумкой» и «очередной попыткой найти любых пациентов, которые видя "халявный приход денег" присоединятся к "бунту"». Он считает, что целью таких заявлений является дальнейшее «нагнетание ситуации».