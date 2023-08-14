Сын Ольги Орловой пожаловался на требовательность певицы

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у ее сына Артема есть претензии к ее воспитанию.

© olgaorlova1311/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Одна из пользовательниц сети написала о своих сожалениях, что Орлова не ее мать. Однако звезда призналась, что ее сын не считает ее идеальным родителем. По словам артистки, Артем видит ее очень требовательным человеком.

«Это он с моей не жил», — пошутила телеведущая.

Орлова также посоветовала фанатке попробовать выстроить со своими родителями качественные отношения. Звезда заявила о необходимости работать над собой.

Сын Орловой Артем Карманов родился в 2001 году. Он появился на свет в союзе певицы и бизнесмена Александра Карманова. На данный момент сын артистки живет месте с матерью и ее новым мужем Валерием. Орлова не раз признавалась, что у нее хорошие отношения с Артемом.