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Леонид Агутин назвал главное преимущество «Фабрики звезд»

Певец Леонид Агутин заявил в интервью с Надеждой Стрелец, что оригинальный контент стал преимуществом шоу «Фабрика звезд» перед другими программами.

Агутин назвал главное преимущество «Фабрики звезд»
© Пресс-служба Первого канала

Агутин заявил, что ни одна музыкальная программа на российском телевидении, кроме «Фабрики», не способна делать звезд. Он объяснил, что в шоу песни писались для конкретных артистов, поэтому молодые исполнители уже выходили после проекта со своим первыми хитами.

«Это аквариум, куда люди смотрят, с удовольствием наблюдают за жизнью этих рыбок и становятся их фанатами еще до их выхода на свободу», — отметил музыкант.

Агутин считает, что именно по этой причине многие финалисты программы «Голос» не получили должной известности.

«Дорога артистов самых хороших — один фиг в кавер-бенды. Ты поешь не свои песни. Это ресторанный репертуар. Ты не просто ресторанный певец, ты хороший ресторанный певец. Проходит финал «Голоса» и ровно на следующий день все заканчивается», — заявил артист.

В июле певец Прохор Шаляпин рассказал, что попал «немножко по блату» в шоу «Фабрика звезд».

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