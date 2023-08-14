Агутин назвал главное преимущество «Фабрики звезд»

«Дорога артистов самых хороших — один фиг в кавер-бенды. Ты поешь не свои песни. Это ресторанный репертуар. Ты не просто ресторанный певец, ты хороший ресторанный певец. Проходит финал «Голоса» и ровно на следующий день все заканчивается», — заявил артист.