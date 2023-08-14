Милохин раскрыл влияние популярного шоу на Первом канале на его жизнь

Блогер Даня Милохин заявил, что тренировки на популярном шоу «Ледниковый период» на Первом канале научили его спортивной дисциплине. Влияние проекта на жизнь он раскрыл во время трансляции на платформе Twich.

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«Тренировки очень жесткие были, на самом деле. Я так не тренировался нигде. Думаю, это мне присвоило некую стойкость в занятиях», — высказался Милохин.

Тиктокер также отметил, что с удовольствием бы снова поработал с фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, в паре с которой выступал в «Ледниковом периоде».

«Это очень круто. И очень дисциплинирует», — добавил он.

Ранее Милохин пожаловался на отсутствие денег после отказа продолжить участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Он предположил, что из-за конфликта с телеканалом российские проекты не хотят сотрудничать с ним.