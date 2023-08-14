Клиники Хайдарова начали предлагать компенсации за неудачные операции

Пострадавшим от медицинских услуг в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова стали предлагать компенсации. Как сообщает «КП», после подачи заявления в Следственный комитет с тремя женщинами связались представители частного медицинского учреждения.

Напомним, что всего заявление подписали 52 человека, среди которых певицы Слава и Любовь Успенская. Защищает их интересы адвокат Елена Сенина. С каждым днем число пострадавших увеличивается — среди них оказался и челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин.

Как рассказала Сенина, накануне с тремя женщинами связались представители клиники. Они стали вести переговоры о возможной компенсации за некачественные операции. При этом деньги являются не единственной целью для ее подзащитных.

«И Слава, и Любовь Успенская ставят перед собой задачу проверить правовым путем всю информацию о клиниках Хайдарова, поступившую за последние три недели, чтобы сделать вывод о законности функционирования как данных учреждений, так и отдельно взятого хирурга», — подчеркнула адвокат, назвав это общественно значимым.

Как признавались женщины, они боялись куда-либо обращаться за помощью, поскольку Хайдаров позиционировал себя как известный врач со связями. Помочь женщинам помогло публичное признание Славы о неудачной пластике. После к ней присоединилась и Успенская.