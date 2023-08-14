Концерт Дианы Арбениной в Сургуте хотят отменить

«Нужно сделать все, чтобы отменить концерт данного персонажа, и привлечь организаторов, о чем вообще думают люди, да еще и Ледовый Дворец спорта — большой вопрос. Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги», — написали представители «Русской общины».