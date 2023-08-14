Екатерина Волкова увлеклась паранормальными явлениями

«Пару раз у нас было так, что окно откроется, то окно закроется резко. Понимаешь, гробовая тишина, и вдруг что-то упадет. И вот ты сидишь и думаешь, что, может быть, правда мы тут что-то такое творим. И не знаю, есть ли у нас какие-то способности, либо кто-то к нам уже приходит», — резюмировала Волкова.