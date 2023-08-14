МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости

Певица МакSим вышла из рехаба, где проходила курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом артистка заявила «СтарХиту».

Исполнительница сравнила практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек выпивает, когда навалилось много проблем, чтобы забыть о них до завтрашнего дня. При этом, заявила МакSим, вскоре эта отложенная проблема становится только больше. К тому же постепенно от страдающего алкозависимостью уходят близкие, начинаются проблемы на работе и др.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все», — призналась артистка.

МакSим подчеркнула, что вместе с ней в рехабе проходили лечение другие знаменитости, «которых знают все». Она заявила, что видела и тех известных людей, которые уже все потеряли.

«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.