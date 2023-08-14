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МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости

Певица МакSим вышла из рехаба, где проходила курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом артистка заявила «СтарХиту».

МакSим завершила курс лечения от алкогольной зависимости
© РИА Новости

Исполнительница сравнила практику злоупотребления алкоголем с иллюзией — человек выпивает, когда навалилось много проблем, чтобы забыть о них до завтрашнего дня. При этом, заявила МакSим, вскоре эта отложенная проблема становится только больше. К тому же постепенно от страдающего алкозависимостью уходят близкие, начинаются проблемы на работе и др.

«Даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все», — призналась артистка.

МакSим подчеркнула, что вместе с ней в рехабе проходили лечение другие знаменитости, «которых знают все». Она заявила, что видела и тех известных людей, которые уже все потеряли.

«Дай бог, как-то выкарабкаются. Но им определенно во много раз сложнее, чем мне», — заявила МакSим.

13 июля МакSим из рехаба призналась в алкоголизме. По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

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