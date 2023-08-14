Агутин рассказал об алкоголизме Бондарчука

«Бондарчук тоже в свое время был зависимый человек. Мы увиделись у Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: ''Не выпиваешь?'' Он: ''Нет, совсем''. Я: ''Ну, а как же друзья?'' Он: ''В ... (задницу) друзей''. Имелось в виду, что друзья все время пристают: ''Давай выпьем, ну что ты?!" Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой», — поделился музыкант.