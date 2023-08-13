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МакSим вышла на связь с поклонниками

Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Месяц назад звезда объявила о том, что начала лечиться от алкоголизма. После этого звезда не появлялась в социальных сетях, - рассказывает Экспресс Газета.

МакSим вышла на связь с поклонниками
© РИА Новости

Но сегодня артистка разместила обращение на страницах своего микроблога, в котором поблагодарила фан-клуб за поддержку и присланный торт.

«Спасибо моему дорогому фан-клубу за поддержку и такую любовь! Это взаимно! И так неожиданно», — написала МакSим.

Российская певица МакSим, которая призналась в проблемах с алкоголем, уже потратила в клинике почти полтора миллиона рублей.

Как сообщает издание Super.ru, артистка добровольно обратилась за помощью в элитную наркологическую клинику Маршака, где 28 дней лечения обходятся в один миллион 408 тысяч рублей.

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