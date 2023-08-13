МакSим вышла на связь с поклонниками

Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Месяц назад звезда объявила о том, что начала лечиться от алкоголизма. После этого звезда не появлялась в социальных сетях, - рассказывает Экспресс Газета.

Но сегодня артистка разместила обращение на страницах своего микроблога, в котором поблагодарила фан-клуб за поддержку и присланный торт.

«Спасибо моему дорогому фан-клубу за поддержку и такую любовь! Это взаимно! И так неожиданно», — написала МакSим.

Российская певица МакSим, которая призналась в проблемах с алкоголем, уже потратила в клинике почти полтора миллиона рублей.