МакSим вышла на связь с поклонниками
Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Месяц назад звезда объявила о том, что начала лечиться от алкоголизма. После этого звезда не появлялась в социальных сетях, - рассказывает Экспресс Газета.
Но сегодня артистка разместила обращение на страницах своего микроблога, в котором поблагодарила фан-клуб за поддержку и присланный торт.
«Спасибо моему дорогому фан-клубу за поддержку и такую любовь! Это взаимно! И так неожиданно», — написала МакSим.
Российская певица МакSим, которая призналась в проблемах с алкоголем, уже потратила в клинике почти полтора миллиона рублей.
Как сообщает издание Super.ru, артистка добровольно обратилась за помощью в элитную наркологическую клинику Маршака, где 28 дней лечения обходятся в один миллион 408 тысяч рублей.