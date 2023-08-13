Певица Слава назвала редакторов программы «За гранью» шантажистами

Анастасия Сланевская пожаловалась, что ей не дают покоя сотрудники программы «За гранью», которые готовят сюжет на тему ее конфликта с Тимуром Хайдаровым.Они упорно требуют, чтобы она приняла участие в передаче. Но это певице не интересно, - пишет издание life.ru

«Я не хожу на передачи уже долгое время, потому что у меня очень много концертов. Свободные дни я посвящаю своей семье. И не надо меня шантажировать! Знаете, это очень смешно. Знает ли об этом их начальство?» — поинтересовалась Слава в микроблоге.

Исполнительница отметила, что некий редактор даже угрожал – в случае, если певица не появится в студии, они смонтируют сюжет в пользу Хайдарова.

Но Анастасия не поддалась на шантаж и сказала, что общается со своими зрителями только на сцене и в соцсетях.