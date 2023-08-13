«Какая экономия денег!»: Седокова отказалась от спиртного

«Я прекратила себя оправдывать и жалеть. Да я люблю свои формы, да мне с ними красиво, но с 75 кг «слишком красиво»'. Мне самой было некомфортно. Я не влазила ни в одни джинсы. Руки огромные, несколько подбородков. И я сказала себе: все, хватит. Минус 3,6 кг за три недели. Как?» —написала она в микроблоге, приложив фотоотчет.