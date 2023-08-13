«Какая экономия денег!»: Седокова отказалась от спиртного
Анна Седокова ведет борьбу с лишним весом. Певица полнеет, потом худеет и делится проблемами битвы за стройность со своими поклонниками.
На этот раз Анна взялась за себя после визита на шоу Павла Воли. На нее обрушился шквал критики. Пришлось собраться и сесть на диету, - рассказывает портал woman.ru.
«Я прекратила себя оправдывать и жалеть. Да я люблю свои формы, да мне с ними красиво, но с 75 кг «слишком красиво»'. Мне самой было некомфортно. Я не влазила ни в одни джинсы. Руки огромные, несколько подбородков. И я сказала себе: все, хватит. Минус 3,6 кг за три недели. Как?» —написала она в микроблоге, приложив фотоотчет.
Также она полностью отказалась от алкоголя.
«Алкоголь он не только поднимает настроение, но и задерживает огромное количество жидкости в организме. Которая у меня и имелась. Врачи называют это пастозность. Какое отвратительное слово. Она нам не нужна. Именно она сразу выдает возраст и делает тебя грустненькой и уставшей», — отметила звезда.
Ну и приятный бонус – экономия денег. Не покупать алкоголь и к нему закуски.
«Кожа прекрасна, отеки уходят, килограммы исчезают. А какая экономия денег! Так что одни плюсы», — похвасталась Седокова.
Анна Седокова объяснила, что отказываться от алкоголя не так сложно.
По ее словам, есть «триггеры», например, походы в ресторан или встречи с друзьями, а также вечера после тяжелого дня. Однако в такие моменты она старается держать себя в руках, а в тяжелые дни просто ложится спать.