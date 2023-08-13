Галич вступилась за женщину, пострадавшую от домашнего насилия
Жительница Тулы Татьяна стала жертвой домашнего насилия. Брак женщины был несчастливым, в итоге она забрала детей и попыталась скрыться в Москве. Однако бывший муж выследил ее, преследует и угрожает убийством.
Однажды он напал на Татьяну прямо на улице и стал душить. Женщину отбили прохожие, они же вызвали скорую помощь и милицию. Но, несмотря на то что нападение попало на видео, правоохранительные органы бездействуют, - пишет super.ru.
Ида Галич обратилась к своим подписчикам с просьбой распространить информацию об этой ситуации. Блогер уверена – широкая огласка поможет Татьяне добиться справедливости.
«Я знаю, что таких историй много. Об этом нельзя молчать. Мы должны защитить эту девушку и в юридическом поле помочь с решением вопроса. Чтоб другие "мужчины" знали, что есть те, кому не все равно!» - возмутилась блогер.
Ранее Ида Галич рассказала, что не уважает тех представителей шоу-бизнеса, которые увеличивают популярность за счет интриг и скандалов.