Певец Агутин признался, что у него пробежали мурашки на первой встрече с Варум

Певец Леонид Агутин заявил, что до сих пор помнит, как впервые увидел и услышал свою супругу Анжелику Варум. Об этом артист рассказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец. "Как сегодня [помню]. Это было в 1989 году. Я пришел в Лужники, было очень артистов. Меня так и не пустили выступать, и я зашел на трибуну напротив сцены. Там выступала Анжелика Варум, я ее еще тогда не знал. Она пела песню "Полуночный ковбой", - вспомнил исполнитель. Агутин заявил, что Варум запомнилась ему очень маленькой - артистку не было видно на сцене. Он сравнил певицу с Дюймовочкой. "У меня мурашки побежали по всему телу. [Ее исполнение] прямо в сердце оттуда... Такая невинная. И что-то в этой простоте было культурное, не как у всех", - заявил Агутин. Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Возлюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.