Слава заявила об открытии ящика Пандоры в истории с Хайдаровым
Анастасия Сланевская, выступающая под сценическим псевдонимом Слава, убеждена, что своим выступлением против звездного хирурга Тимура Хайдаров «открыла ящик Пандоры». Многие женщины, сделавшие неудачную операцию в его клинике, стали обнародовать свои печальные истории, - рассказывают 7days.ru.
«С грудью Тимура Хайдарова у меня прошло не уж так плохо, по сравнению с вами. Но я рада, что открыла этот ящик Пандоры», — обратилась певица к пострадавшим.
Слава говорит, что тем людям, которые далеки от проблем пластической хирургии, сложно понять всю боль и психологические травмы, мучающие пациенток после того, как становится ясно, что вместо красоты они получили уродство.
«Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется — это никогда не пройдет. А вдруг я умру? А вдруг дальше ничего не будет и никто не поможет, никто не спасет? У меня были такие ситуации в жизни», — призналась исполнительница.
Вот уже несколько недель звездный доктор обменивается обвинениями с бывшими пациентками Любовью Успенской и Славой (Анастасия Сланевская). В частности, Хайдаров рассказал, что певицы вымогали у него крупную сумму денег. На это Успенская заявила, что хирург, напротив, сам пытался купить ее молчание.
А теперь и Слава решила прояснить ситуацию в запрещенной соцсети. По ее словам, она потребовала компенсацию за некачественно выполненную работу, которую ей пришлось переделывать у другого врача. Цена вопроса — пять миллионов рублей.