Лайма Вайкуле высказалась о популярности Аллы Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле на YouTube-шоу «И Грянул Грэм» заявила, что певицу Аллу Пугачеву никогда не забудут.

© laima_vaikule_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Каждый раз когда мне говорят, что «Аллу забудут, она такая-сякая, всеми забытая». Я в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила фрагмент, как мы с Пугачевой решили снять пародийный ролик с сигаретой, побаловаться. 3,7 миллиона просмотров только из-за баловства Аллы», — заявила Вайкуле.

Вайкуле уверена, что Примадонну не забудут, потому что нельзя забыть то, «с чем прожил всю жизнь». По мнению исполнительницы, Пугачева останется звездой до последней секунды жизни всех тех, кто сейчас критикует певицу.

Фестиваль Лаймы Вайкуле проходил в Юрмале с 26 по 30 июля. В 2022 он был перенесен. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.