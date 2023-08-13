Тодоренко рассказала о появившейся после родов проблеме

Регина Тодоренко пожаловалась на досадную проблему, существенно отравляющую ей жизнь после родов. Телеведущую измучил недосып. Как говорит Регина в Телеграм-канале, у нее огромное количество важных проектов, которые необходимо вести, а организм требует отдыха.

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«Вот удивительно, как сказывается недосып на матери. Мне прямо необходимо собрать в кучу мысли, систематизировать работу, дописать книгу, начать запланированные проекты, сделать лфп на последние три месяца, а я просто НЕ МОГУ», - пожаловалась телеведущая.

Все же Тодоренко удается побороть усталость, поскольку ни рабочие ни родительские обязанности никто не отменит. Приходится жертвовать и так совсем малым личным временем.

«Тело сигнализирует о необходимости отдыха , но мозг берет верх, и я все больше погружаюсь в работу. Дошло до того, что все уходовые процедуры (окрашивание, маникюры, массажи и т. д) я ставлю в график в 6:30 утра или в 22:00», - сообщила Регина.