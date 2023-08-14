Ладе Дэнс предстоит болезненная реабилитация после ДТП

«Лада абсолютно в сознании, она внутренне энергична и настроена на длительную реабилитацию. Понятно, что это будет болезненно, это история не одного дня и недели, но она готова к этой реабилитации. Абсолютно уверен, что ее энергия, ее драйв, воля к жизни и вера во все хорошее дадут позитивный результат», — отметил Пудовкин.