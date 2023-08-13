Бородина осваивает новую профессию

«Я прохожу базовый курс, а потом еду в Тулу на интенсив. Тема психологии мне всегда была интересна, и вот теперь я перешла на профессиональный уровень. Хочу лечить других, помогать людям разобраться в себе и своих чувствах. Никаких марафонов я устраивать не планирую, но если это действительно станет моей второй работой, тогда можно говорить о монетизации», - сообщила Бородина.