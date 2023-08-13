Бородина осваивает новую профессию
Ксения Бородина решила стать психологом. Как рассказала сама телеведущая, она пошла на курсы по специальности — гештальт-терапия. Об этом пишут 7days.ru.
Во-первых, сфера психологии сама по себе очень интересует Ксению, во-вторых, возможно, увлечение превратится и в источник дохода.
«Я прохожу базовый курс, а потом еду в Тулу на интенсив. Тема психологии мне всегда была интересна, и вот теперь я перешла на профессиональный уровень. Хочу лечить других, помогать людям разобраться в себе и своих чувствах. Никаких марафонов я устраивать не планирую, но если это действительно станет моей второй работой, тогда можно говорить о монетизации», - сообщила Бородина.
Ранее Бородина опровергла слухи о том, что у нее есть проблемы с налоговой. «Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги», — заявила ведущая. Кроме того, она обвинила СМИ в том, что они распространяют недостоверные сведения о ней.