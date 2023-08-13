«Приношу бабки к ее ногам»: муж Дакоты заявил, что обеспечивает Риту
Поклонники певицы Риты Дакоты настороженно относятся к ее союзу с блогером Федором Белогаем. В интернете время от времени высказываются предположения, что Федор неплохо устроился, создав семью с популярной певицей, которая достойно зарабатывает. При этом он стремится к легким деньгам, продавая различные онлайн-курсы.
Чтобы расставить все по своим местам Белогай в личном блоге решил ответить недоброжелателям. Он объяснил, что зарабатывает достаточно, чтобы его жена ни в чем не нуждалась, - пишет СтарХит.
«Надо стремиться к тому, чтобы твоей женщине не нужно было пахать и выживать. В идеале сделать так, чтоб она вообще могла не работать. Когда мы с Ритой начинали общаться, я сказал, что буду зарабатывать достаточно. В глубине души, признаюсь, я понимал, что она не сядет ручки сложив, потому что она деятель. Так и получилось.
Сейчас я полностью нас обеспечиваю, она продолжает писать песни и не отказалась от музыки. Женщина меня заряжает своей верой в меня, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор», - написал блогер.
Пара официально зарегистрировала отношения 24 мая 2023 года. Рита Дакота и Федор Белогай расписались в столичном МФЦ, куда приехали на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: супруги надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва».