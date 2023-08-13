«Приношу бабки к ее ногам»: муж Дакоты заявил, что обеспечивает Риту

«Надо стремиться к тому, чтобы твоей женщине не нужно было пахать и выживать. В идеале сделать так, чтоб она вообще могла не работать. Когда мы с Ритой начинали общаться, я сказал, что буду зарабатывать достаточно. В глубине души, признаюсь, я понимал, что она не сядет ручки сложив, потому что она деятель. Так и получилось.