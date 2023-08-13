Ладе Дэнс сделали повторную операцию

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин сообщил, что ночью артистке сделали повторную операцию на лице. Лада чувствует себя относительно неплохо, но общаться ни с кем не может изза требований врачей.

«Сейчас Лада находится в состоянии, которое не позволяет ей общаться, делать видео. Какой-то комментарий — ну это совсем, к сожалению, наверное, не скорая история. Связано это с повторной операцией, связано это с достаточно тонкой и сложной работой лицевой хирургии. Нужна мимическая неподвижность, — пояснил он.

Директор обратил внимание публики на то, что в сети распространяют фейки об «отеке мозга» у Дэнс и объявляют сбор денег на ее лечение, - пишет РЕН ТВ.

«Это обман и мошенничество, с которыми разбирается адвокат».

Медики в отношении здоровья Лады Дэнс дают оптимистичные прогнозы. Сама певица также убеждена, что после реабилитации у нее все нормализуется.