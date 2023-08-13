Муцениеце объяснила нежелание входить замуж

«У нас думают, если женщина развелась и хочет быть одна, то она неполноценна. Я не хочу сейчас ни отношений, ни замуж. Это мой осознанный выбор. Но женщины все равно считают, что если я без мужчины, то я несчастна» — сказала Агата.