Муцениеце объяснила нежелание входить замуж
Агата Муцениеце призналась в нежелании повторно выходить замуж. Она объяснила, что после развода хочет пожить для себя и вполне комфортно при этом себя чувствует. Об этом она написала в микроблоге, отвечая на вопросы поклонников.
Актриса убеждена, что женщина может быть вполне счастлива вне зависимости от того, есть у нее партнер или нет, - пишет moslenta.ru
«У нас думают, если женщина развелась и хочет быть одна, то она неполноценна. Я не хочу сейчас ни отношений, ни замуж. Это мой осознанный выбор. Но женщины все равно считают, что если я без мужчины, то я несчастна» — сказала Агата.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе более 10 лет и считались одной из самых красивых и крепких звездных пар. Однако два года назад публика узнала об их разводе, который сопровождался скандалами.