Адвокат Сергей Жорин проверит публикации СМИ о ДТП с Ладой Дэнс

«Некоторые издания… уже чуть ли не вынесли обвинительный вердикт водителю. Некоторые СМИ заявляют о том, что якобы оказано непрофессиональное и некомпетентное лечение. […] Голословные обвинения как минимум наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а как максимум могут являться предметом судебного преследования», — заявил Жорин Пятому каналу .

Лада Дэнс 6 августа ехала по Подольску в такси и попала в аварию. Она получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В пятницу, 11 августа, певица в соцсетях обратилась к поклонникам. Она рассказала, что ей пока морально сложно быть активной.