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Певице Ладе Дэнс провели повторную операцию

Директор артистки Лады Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что в ночь на 12 августа певице провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.

Певице Ладе Дэнс провели повторную операцию
© РИА Новости

«Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин.

Он добавил, что позже певица обязательно запишет видеообращение к поклонникам, и назвал артистку сильным и волевым человеком.

По словам директора Дэнс, врачи дают оптимистичные прогнозы, но сообщают, что артистку ждет сложный реабилитационный процесс. Пудовкин сказал, что пока она самостоятельно не может передвигаться.

Директор Лады Дэнс рассказал о реабилитации певицы

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.

11 августа Дэнс вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она поблагодарила поклонников за поддержку и сообщила, что ей пока морально сложно быть активной в сети.

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