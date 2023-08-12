Певице Ладе Дэнс провели повторную операцию

Директор артистки Лады Дэнс (настоящая фамилия — Волкова) Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что в ночь на 12 августа певице провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.

«Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», — сказал Пудовкин.

Он добавил, что позже певица обязательно запишет видеообращение к поклонникам, и назвал артистку сильным и волевым человеком.

По словам директора Дэнс, врачи дают оптимистичные прогнозы, но сообщают, что артистку ждет сложный реабилитационный процесс. Пудовкин сказал, что пока она самостоятельно не может передвигаться.

5 августа стало известно, что три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти.

8 августа концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей после ДТП в подмосковном Подольске.