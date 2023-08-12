Дана Борисова показала фигуру после пластических операций

Дана Борисова в прошлом году сделала две пластические операции, чтобы вернуть былую стройность. Тогда она писала, что одно хирургическое вмешательство не принесло желаемого результата, - сообщает издание thevoicemag.

Сейчас теледива отдыхает в Турции и отправляет фотоотчеты подписчикам микроблога. Так, Дана сфотографировалась в полный рост, показав постройневшую фигуру в раздельном купальнике

Instagram (организация запрещена в России)*

«Привет из Турции! Как же приятно не опять, а снова обсудить чужое целлюлитное тельце. Итак: Дана Борисова обнажила неспортивную фигуру в купальнике!» — обратилась к хейтерам теледива.

Дана Борисова называет себя «специалистом по борьбе с зависимостью», поскольку ей удалось отказаться от вредных привычек и запрещенных веществ. Телеведущая неоднократно подчеркивала, что давно сохраняет трезвость и чистоту мыслей.