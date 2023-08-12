Подруга Беллы Ко рассказала о последних годах жизни актрисы

«Училась я в ТГИИ (Таджикский государственный институт искусств им. М. Турсун-заде) на библиотечном факультете, к нам в группу пришла Белла Ко. Интересная девушка, но не место ей было у нас...Слишком необычная, солнечная, неземная …Ей нужна была высота!!! Позже Белла перевелась на актерский факультет и закончила его... Звезда засияла! Она была на своем месте!»