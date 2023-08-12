Подруга Беллы Ко рассказала о последних годах жизни актрисы
Актриса сериалов и дубляжа Белла Ко, умершая накануне в своей квартире в Москве, последнее время тяжело болела. Она не афишировала свои проблемы, но знакомые рассказали, что у 54-летней Ко был рак. Об этом пишет «Российская Газета».
«После ковида обнаружилась онкология, сражалась около года, сколько могла...» - рассказала ее подруга актриса Серафима Смолина.
Елена Саенко, другая подруга Ко, рассказала в микроблоге, как началась их дружба с Беллой.
«Училась я в ТГИИ (Таджикский государственный институт искусств им. М. Турсун-заде) на библиотечном факультете, к нам в группу пришла Белла Ко. Интересная девушка, но не место ей было у нас...Слишком необычная, солнечная, неземная …Ей нужна была высота!!! Позже Белла перевелась на актерский факультет и закончила его... Звезда засияла! Она была на своем месте!»
Елена Саенко сообщила, что сама узнала об онкологическом заболевании Беллы Ко только в феврале.
Вначале Белла Ко заявила о себе как об актрисе дубляжа. В 1999 году она озвучила мать Энди в «Истории игрушек». Затем принимала участие в дубляже «Иллюзии полета», «Тарзана 2», «Врага государства №1».
С 2000 года Белла Ко стала сама сниматься в кино. В ее фильмографии роли в отдельных сезонах «Улиц разбитых фонарей», «Спецотдела», «Убойной силы», «Склифософского».