Лада Дэнс пошла на поправку

Сергей Пудовкин, концертный директор Лады Дэнс сообщил что в состоянии здоровья певицы произошел переломный момент.

Дэнс идет на поправку. Артистке наконец сняли послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица.

На данный момент Дэнс трудно говорить и ходить, и реабилитация не будет быстрой, однако врачи уверены в положительной динамике.

У 51-летнего водителя машины Дэнс переломы ребер и позвонков. Пострадали еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти, - пишет «Московский Комсомолец».

Сергей Пудовкин сообщил, что певица направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей.