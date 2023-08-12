Лада Дэнс пошла на поправку
Сергей Пудовкин, концертный директор Лады Дэнс сообщил что в состоянии здоровья певицы произошел переломный момент.
Дэнс идет на поправку. Артистке наконец сняли послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица.
На данный момент Дэнс трудно говорить и ходить, и реабилитация не будет быстрой, однако врачи уверены в положительной динамике.
У 51-летнего водителя машины Дэнс переломы ребер и позвонков. Пострадали еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти, - пишет «Московский Комсомолец».
Сергей Пудовкин сообщил, что певица направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей.
На фоне этого события возник еще один скандал. Фотографии знаменитости после аварии, где она с перебинтованной головой, попали в сеть. Если быть точнее, снимки были слиты неким лицом без разрешения самой звезды. Ее представитель уже отреагировал на новость, отметив, что предстоят разбирательства по делу.