Пенкин назвал отечественный шоу-бизнес «балом лицемеров»

«Я продолжаю гастролировать, у меня график расписан на месяцы вперед. Чтобы народ ходил на твои выступления, надо любить зрителя. Петь живьем. Если ты не уважаешь своего зрителя, то и тебя будут не уважать. Часто как бывает: отработают полтора часа на сцене и уходят, уезжают… Я же могу выйти после концерта на бис и еще минут 20 петь.