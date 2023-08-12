Пенкин назвал отечественный шоу-бизнес «балом лицемеров»
Сергей Пенкин рассказал, что не любит посещать светские тусовки и смотреть телевизор.
«Телевизор я почти не смотрю. Там очень много негатива: мат-перемат — слушать неприятно. По одному каналу постоянно идут комедии глупые, вообще бездарные. На мой взгляд, в последнее время у нас потерялось равновесие. Мы не понимаем, что такое хорошо, а что такое плохо», - считает певец.
Пенкин отметил, что не понимает жалоб артистов на отсутствие спроса на концерты, - пишет «Московский Комсомолец».
«Я продолжаю гастролировать, у меня график расписан на месяцы вперед. Чтобы народ ходил на твои выступления, надо любить зрителя. Петь живьем. Если ты не уважаешь своего зрителя, то и тебя будут не уважать. Часто как бывает: отработают полтора часа на сцене и уходят, уезжают… Я же могу выйти после концерта на бис и еще минут 20 петь.
А у нас же у всех «Понты Ивановичи». Сразу, как только появляется известность и деньги, корона на голове вырастает», - рассказал артист.
Отчасти поэтому Сергей старается избегать светских раутов.
«Бал лицемеров мне не нужен. Лучше не видеть ничего этого, чем льстить».
Ранее Пенкин рассказал о планах в творческой карьере. Он отметил, что продолжает активно выступать по России, а также размышляет о создании собственного музыкального театра, в котором он бы собирал звезд шоу-бизнеса. В будущем он хотел бы спеть дуэтом с Элтоном Джоном — такое выступление стало бы «движением вперед» и позволило бы обменяться полезным опытом.