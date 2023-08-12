Артист цирка Николаев отказался от госпитализации

Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, опроверг информацию о том, что его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Народный артист РСФСР сообщил, что он дома.

«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», - сказал Николаев.

ТАСС обратился в Российскую государственную цирковую компанию. Там уточнили, что режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады действительно сильно болен, но от госпитализации отказался. Сейчас его пытаются переубедить.

Николаеву 85 лет.