Артист цирка Николаев отказался от госпитализации
Артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, опроверг информацию о том, что его экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Народный артист РСФСР сообщил, что он дома.
«Я дома. Но я не в состоянии сейчас разговаривать», - сказал Николаев.
ТАСС обратился в Российскую государственную цирковую компанию. Там уточнили, что режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады действительно сильно болен, но от госпитализации отказался. Сейчас его пытаются переубедить.
Николаеву 85 лет.
По данным осведомленного источника, Николаеву требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от механической желтухи, однако он отказывается от операции. Последствия его состояния, предупреждают медики, могут быть серьезными, вплоть до отказа печени.