Малахов оценил нашумевший фильм «Барби»

Андрей Малахов решил лично посмотреть голливудскую киноленту «Барби», которая сейчас собирает полные залы кинотеатров. Свои мысли по поводу картину 51-летний телеведущий озвучил в Телеграм-канале. Он высказал сожаление о том, что внес свою лепту в финансирование американского кино.

«Кстати, фильм, собравший в прокате $1000000000 — полнейшая чушь! (ушел спустя 30 минут, до меня 4 человека вышли из кинотеатра). Кусаю локти, что, будучи зрителем, добавил свою копейку в миллиардные сборы!» — признался Андрей Малахов.

Телеведущий Андрей Малахов предпочел отпуск музыкальному фестивалю «Песенка года 2023», который по традиции проходил во Всероссийском детском центре «Орленок». Однако он подготовил видеообращение к участникам.