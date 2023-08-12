Отец Фриске отказался от судов, чтобы не навредить сыну покойной Жанны

«Я не представляю даже, как я пришел бы суд. Если там у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: ''Я их не знаю'', или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Боюсь, что я на эмоциях могу что-то натворить. Боюсь натворить глупостей. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал», — заявил он.