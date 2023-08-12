Отец Фриске отказался от судов, чтобы не навредить сыну покойной Жанны
Жанна Фриске ушла из жизни восемь лет назад, но до сих пор ее родители не могут наладить общение с собственным внуком Платоном. Дмитрий Шепелев всячески этому препятствует.
Владимир Фриске даже обращался в суд, которые определил график встреч с Платоном, но все безрезультатно.
Недавно в беседе с журналистами портала prozvezd Фриске сказал, что уже исчерпал все возможности выйти на контакт с внуком, а судами боится ему навредить.
«Я не представляю даже, как я пришел бы суд. Если там у Платона бы спросили, хочет ли он быть с бабушкой и дедушкой, а он ответил бы: ''Я их не знаю'', или еще что-то подобное, я бы этого точно не выдержал. Боюсь, что я на эмоциях могу что-то натворить. Боюсь натворить глупостей. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал», — заявил он.
По словам Владимира Фриске, он и его семья даже не знают, где точно находится сын бывшей «Блестящей». По его данным, Шепелев живет с ребенком в Москве, и это все сведения.