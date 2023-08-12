Директор Лады Дэнс рассказал об изменениях в состоянии певицы

«Конечно, она, как всякая девушка, расстраивается в связи с этими сложностями, особенно косметическими. Ей трудно говорить, трудно ходить. Есть действительно большие физические обременения. Но, слава богу, жива. И прогнозы врачей оптимистичны», — добавил Сергей Пудовкин.



Все впереди. Надо понимать, что Лада очень целеустремленный и очень сильный человек. Она не только яркий, популярный и искрометный артист, который поет прекрасные песни, хиты, но и очень сильный человек. Поэтому все будет хорошо Сергей Пудовкин