Скончалась актриса Белла Ко

Беллу Ко обнаружили мертвой в ее квартире на улице Перерва. Официальная причина смерти еще не названа, однако СМИ пишут, что у звезды было онкологическое заболевание.

© Кино-Театр.ру

Белла Ко окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. 54-летнюю актрису знали по озвучке голливудских звезд в «Истории игрушек», «Иллюзии полета», «Тарзане 2», «Враге государства №1» и др., - сообщает «Российская Газета».

Также Ко запомнилась зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в ее фильмографии 22 проекта.