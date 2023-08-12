Учитель Пугачевой и легендарный клоун Николаев экстренно госпитализирован
Андрей Николаев— артист цирка-клоун, известный зрителям как клоун Андрюша, режиссер-постановщик уникальных номеров комического цирка и эстрады, профессор ГИТИСа (учитель А. Пугачевой, А. Буйнова и других звезд) срочно размещен в одну из московских клиник. По данным Телеграм-канала Mash, у него острая стадия механической желтухи. Также при обследовании в больнице у него обнаружили коронавирус.
Николаеву требуется операция, но артист, предположительно, отказывается от хирургического вмешательства. Последствия отказа от лечения могут быть очень тяжелыми.
Николаев —народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».
Самым первым наставником Примадонны был артист Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша. Именно у него Пугачева училась в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства по специальности «Эстрадная режиссура».