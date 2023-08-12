Легендарный клоун Николаев экстренно госпитализирован

Андрей Николаев— артист цирка-клоун, известный зрителям как клоун Андрюша, режиссер-постановщик уникальных номеров комического цирка и эстрады, профессор ГИТИСа (учитель А. Пугачевой, А. Буйнова и других звезд) срочно размещен в одну из московских клиник. По данным Телеграм-канала Mash, у него острая стадия механической желтухи. Также при обследовании в больнице у него обнаружили коронавирус.