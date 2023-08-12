Супруге Хайдарова угрожают пострадавшие от неудачных пластических операций

Светлана Сильваши, супруга звездного хирурга Тимура Хайдарова, на фоне скандала из-за неудачных операций, сделанных в клинике ее мужа, столкнулась с угрозами со стороны недовольных пациентов. Тимур Хайдаров сейчас улетел с семьей из России в Грецию.

Количество тех, кто считает себя пострадавшим, растет. В их числе оказался и челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, который рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что после операции у Хайдарова у него уже несколько лет не заживают раны на ягодицах.

«Он угрожал жене хирурга прямо в социальных сетях. Несколько раз он отправлял ей разрез на пятой точке, где у него гноилась рана. Зубец не заживает уже 6 лет. После Вдовин сообщил, что сделает со Светланой аналогичное», – рассказал адвокат Александр Бенхин.

Охранять Светлану Сильваш был нанят частный детектив. Кроме того, представители семьи обратились в правоохранительные органы.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.