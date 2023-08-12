Звезды шоу-бизнеса, которые выбирают отдых в России

В этом году очень многие представители отечественного шоу-бизнеса предпочли провести отпуск на родине. Местом притяжения, в частности, оказался Алтай.

Так, Елизавета Боярская и Максим Матвеев отправились в вояж по специально подобранному для них маршруту. Места там удаленные, Максим изредка делится впечатлениями: «Без связи, перезагрузка, наедине с природой». Но при этом он показал на фото толстый сценарий нового сезона сериала «Триггер», который он взял с собой – учит роль, скоро съемки.

Артистка Ирина Пегова отдыхает в одном из эко-отелей Горного Алтая.

«Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу. А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо ж!» - рассказала она.

Ольга Бузова приезжала Яровое озеро на Алтае. Этот водоем славится бальнеотерапевтическим эффекте, который дает соленая вода и залежи целебной грязи. Местные жители называют его алтайским Мертвым морем.

Как подсчитали журналисты «Комсомольской Правды», перелет из Москвы до Горно-Алтайска и обратно эконом-классом на 1 человека обходится от 16 тыс. руб. Неделя в эко-отеле 5 звезд на двух человек: от 150 тыс. руб.