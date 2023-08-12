«Мы самые святые!» Шаляпин о себе, Джигурде и Волочковой
Прохор Шаляпин убежден, что стать звездой первой величины в шоу-бизнесе ему мешают прямота характера и честность. В шоу «Про жизнь» он объяснил, что не знает ни одного молодого артиста или артистки, не имеющих поддержки. Просто все это тщательно скрывают.
И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай», - считает певец.
Прохор с большим уважением относится к Анастасии Волочковой, - пишет СтарХит.
«Настя по сравнению с другими звездами из себя никого не строит. Она такая, какая есть, и все. Если ты о тетке чего-то не знаешь, это не значит, что она святая. Я же вижу какие неискренние, злые, ведьмы на эстраде, или мужики-артисты, которые ненавидят всех. Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи. Ты не можешь удержать время, ты должен уступать, а никто не хочет», - заявил Шаляпин.
Певец Прохор Шаляпин объяснил свое нежелание участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине отсутствием соответствующего опыта и знаний — он всю жизнь занимался музыкой и продолжит дальше свое дело. В беседе с Пятым каналом артист уточнил, что военные изначально выбрали свой путь, обучались этому, а также строили свою карьеру. Шаляпин призвал каждого «отвечать за свою деятельность».