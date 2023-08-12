«Мы самые святые!» Шаляпин о себе, Джигурде и Волочковой

«Настя по сравнению с другими звездами из себя никого не строит. Она такая, какая есть, и все. Если ты о тетке чего-то не знаешь, это не значит, что она святая. Я же вижу какие неискренние, злые, ведьмы на эстраде, или мужики-артисты, которые ненавидят всех. Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи. Ты не можешь удержать время, ты должен уступать, а никто не хочет», - заявил Шаляпин.