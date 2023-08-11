Стал известен срок реабилитации Лады Дэнс

Директор российской певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что её реабилитация займет около двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пудовкина, врачи оптимистично настроены по поводу состояния певицы, но впереди Ладу Дэнс ожидает сложный период лечения.

«Как минимум две недели в таком жестком формате», – заявил он.

Пудовкин также добавил, что наибольшее внимание врачей будет уделено лицевой хирургии, так как певица получила несколько переломов этой области.

«Совсем оптимистично пока мы смотреть не можем, но тут только говорить спасибо и доверять врачам, которые делают всё возможное для максимально быстрой реабилитации», – добавил он.