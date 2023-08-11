Жена хирурга Хайдарова опасается возвращаться в Россию из-за угроз

«В своих соцсетях он напрямую угрожал Светлане, обращаясь к ней по фамилии. Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку — спустя 6 лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое», — отметил адвокат.