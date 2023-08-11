Белла Хадид вернулась к работе после лечения тяжелой болезни

Американская модель Белла Хадид, которая в течение последних месяцев проходила тяжелое лечение из-за обострения болезни Лайма, вернулась к работе. Об этом она сообщила в личном TikTok-аккаунте, насчитывающем 8,5 миллиона подписчиков.

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26-летняя знаменитость поделилась видео, на котором показала бэкстейдж со съемки. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена с белом кроп-топе на завязках с ярким макияжем на лице. В то же время волосы инфлюэнсера распустили и уложили волнами.

«Впервые вернулась на площадку после пяти месяцев отсутствия», — подписала Хадид публикацию.

При этом супермодель не уточнила, для какого бренда проводилась фотосессия.