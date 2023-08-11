Директор Лады Дэнс рассказал о сложностях певицы с речью

Директор российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) Сергей Пудовкин поделился подробностями состояния артистки после серьезного ДТП. Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Видео будет записано через несколько дней, сейчас есть косметические проблемы, которые мешают сделать видеообращение. К тому же, есть сложности с речью, но Лада идет на поправку», — поведал медиаменеджер.

Пудовкин также выразил надежду на то, что у артистки начнется быстрый реабилитационный процесс после нескольких хирургический операций. Он добавил, что медики уделяют особое внимание «минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице».

Ранее исполнительница впервые обратилась к поклонникам после серьезной автомобильной аварии.