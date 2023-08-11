Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец завершен. Тяжба длилась семь лет, в выигрыше в итоге остался Питт, об этом сообщает In Touch Weekly.
Звезды Голливуда начали встречаться в 2005 году, в 2006-м Джоли призналась, что беременна от Питта. Но поженилась пара лишь в 2014 году, а в 2016-м стало известно, что супруги подали документы на развод.
Поводом стал инцидент в самолете, когда нетрезвый Питт здорово напугал Джоли и детей.
Все эти семь лет актеры не могли поделить винодельню во Франции, ту самую, в которой когда-то играли свадьбу. По решению суда Джоли выплатит Питту 250 миллионов долларов за свою долю, которую продала несколько лет назад.
Также суд постановил, что Питт может продолжить общаться со своими детьми.
Отмечается, что Джоли потеряла достаточно много средств на оплату услуг адвокатов и вопросы, связанные с опекой. При дальнейшем затягивании тяжбы она рисковала разориться.