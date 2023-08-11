Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта наконец завершен. Тяжба длилась семь лет, в выигрыше в итоге остался Питт, об этом сообщает In Touch Weekly.

Звезды Голливуда начали встречаться в 2005 году, в 2006-м Джоли призналась, что беременна от Питта. Но поженилась пара лишь в 2014 году, а в 2016-м стало известно, что супруги подали документы на развод.

Поводом стал инцидент в самолете, когда нетрезвый Питт здорово напугал Джоли и детей.

Все эти семь лет актеры не могли поделить винодельню во Франции, ту самую, в которой когда-то играли свадьбу. По решению суда Джоли выплатит Питту 250 миллионов долларов за свою долю, которую продала несколько лет назад.

Также суд постановил, что Питт может продолжить общаться со своими детьми.