Наталья Штурм объяснила, почему решилась на пластическую операцию

«Решение об операциях возникло на фоне скандала певицы Славы и Хайдарова. Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?» — возмутилась Штурм.

Исполнительница уточнила, что решила обратиться к пластическому хирургу впервые за семь лет. При этом звезда не скрывает, что и до этого прибегала к хирургическому вмешательству. По словам Штурм, после пластики у нее началась новая жизнь. Сейчас исполнительница подготовилась к операции и удалила «валик» на животе».