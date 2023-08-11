Наталья Штурм объяснила, почему решилась на пластическую операцию

Певица Наталья Штурм объяснила свое решение лечь под нож хирурга скандалом певицы Славы и звездного врача Тимура Хайдарова. Об этом исполнительница рассказала в комментарии «Пятому каналу».
«Решение об операциях возникло на фоне скандала певицы Славы и Хайдарова. Меня поразило, что такое количество пострадавших девочек, и все молчали. Им было стыдно, что они пострадали! Это как?» — возмутилась Штурм.
Исполнительница уточнила, что решила обратиться к пластическому хирургу впервые за семь лет. При этом звезда не скрывает, что и до этого прибегала к хирургическому вмешательству. По словам Штурм, после пластики у нее началась новая жизнь. Сейчас исполнительница подготовилась к операции и удалила «валик» на животе».
«Я 30 лет занимаюсь фитнесом и честно зарабатывала кубики на прессе. Картинку портил только валик на животе. Вы не представляете, какая сейчас красота!» — резюмировала Штурм.
22 июля певица Слава предъявила обвинения Хайдарову, так как осталась недовольна пластической операцией груди. Ее поддержала артистка Любовь Успенская, которая тоже получила некачественную услугу от хирурга.