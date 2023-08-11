Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после аварии

Певица Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после серьезного ДТП. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях она опубликовала пост и поблагодарила фанатов за слова поддержки.

Исполнительница отметила, что пока ей морально сложно быть активной в Сети, однако она читает и видит внимание со стороны поклонников.

«Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — заявила Дэнс.

Певица пообещала в ближайшее время рассказать о своем состоянии. Подписчики пожелали артистке скорейшего выздоровления.