Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после аварии
Певица Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после серьезного ДТП. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях она опубликовала пост и поблагодарила фанатов за слова поддержки.
Исполнительница отметила, что пока ей морально сложно быть активной в Сети, однако она читает и видит внимание со стороны поклонников.
«Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — заявила Дэнс.
Певица пообещала в ближайшее время рассказать о своем состоянии. Подписчики пожелали артистке скорейшего выздоровления.
Напомним, что авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. Певица получила закрытую черепномозговую травму, сотрясение мозга и травму бедра. Ее продюсер Сергей Пудовкин заявлял, что врачи исключили подозрение на перелом позвоночника.