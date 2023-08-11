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Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после аварии

Певица Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после серьезного ДТП. Как сообщает РИА Новости, в своих соцсетях она опубликовала пост и поблагодарила фанатов за слова поддержки.

Исполнительница отметила, что пока ей морально сложно быть активной в Сети, однако она читает и видит внимание со стороны поклонников.

«Они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — заявила Дэнс.

Певица пообещала в ближайшее время рассказать о своем состоянии. Подписчики пожелали артистке скорейшего выздоровления.

Певица Лада Дэнс рассказала о своем состоянии после ДТП

Напомним, что авария с участием трех автомобилей, в одном из которых находилась Лада Дэнс, произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске вечером 5 августа. Певица получила закрытую черепномозговую травму, сотрясение мозга и травму бедра. Ее продюсер Сергей Пудовкин заявлял, что врачи исключили подозрение на перелом позвоночника.

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