Директор Алсу опроверг слухи о разводе певицы
В Сети поползли слухи о разводе певицы Алсу после того, как она появилась на концерте Леонида Агутина без обручального кольца. Также артистка высказывалась о некоторых «стрессовых изменениях».
Ее директор Сергей Фадеев рассказал изданию «Газета.Ru», что у пары «все в порядке».
«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — расказал Фадеев.