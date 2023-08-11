Солист группы «Чай вдвоем» купил мотоцикл Ducati за миллионы рублей

Солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин приобрел мотоцикл за миллионы рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее 51-летний поп-исполнитель в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показал снимок, где позировал на байке черного цвета итальянской компании Ducati.

«Никогда не думал о Ducati, но вот случилось», — подписал певец пост, добавив хештеги #ЛучшеПоздноЧемНикогда и #СезонуБыть.

При этом артист не озвучил стоимость покупки. Однако, по данным Telegram-канала, цены на подобное транспортное начинаются от 2,5 миллиона рублей.