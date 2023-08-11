"Миссис Россия -2023" рассказала, что не пользовалась пластикой

Победительница всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательница титула "Миссис Россия - 2023", представительница юга России 32-летняя Жанна Специальная не прибегала к услугам пластических хирургов. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"Пластики не было", - заявила "Миссис Россия - 2023", отметив, что главными своими достоинствами считает женственность и заботу, а главным секретом - заботу о своем теле.

Финал конкурса состоялся 6 августа в Москве. Всего в этом году в него вышли 33 участницы. По словам Специальной, атмосфера на смотре была теплой, "фантастически приятной", конкурсантки помогали друг другу. Она также рассказала, что была нацелена попасть в топ-3 в финале.

"Речь пропала, когда меня объявили главной победительницей, до сих пор не могу прийти в себя", - сказала обладательница титула.

Говоря о себе, Специальная сообщила, что работает в IT-сфере, она замужем и у нее есть дочка.

В социальных сетях "Миссис Россию - 2023" сравнивают с куклой Барби, однако сама она так не считает.

"Я себя не считаю Барби, но такое сравнение мне приятно", - сказала она, отметив, что гордится своей талией в 53 сантиметра.

Специальная также рассказала, что в ее гардеробе много одежды розового цвета.

Президент конкурса Алла Маркина отметила, что в России "столько красивых мам", которые служат стимулом для других.