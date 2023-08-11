Группа Paramore отменила гастроли из-за серьезной болезни солистки
Группа Paramore отменила оставшиеся концерты своего американского тура 2023 года из-за болезни фронтвумен Хейли Уильямс. Об этом сообщает People со ссылкой на пост группы в соцсетях.
Уильямс пока не может справиться с легочной инфекцией.
«Из-за своей легочной инфекции мы перенесли четыре концерта, я надеялась, что неделя отдыха и строгий режим лечения помогут моему телу завершить тур. Я делала все, чтобы побороть эту инфекцию и никого не разочаровывать нoвыми отменами», — призналась Уильямс.
По ее словам, в течение последних нескольких концертов она чувствовала себя плохо и после консультации с врачом решила не усугублять ситуацию.
«Я физически не справлюсь с концертами», — написала певица.
О своей легочной инфекции и попыткой справиться с ней антибиотиками Хейли Уильямс впервые рассказала фанатам еще в конце июля.
Эмо-рок-группа Paramore существует с 2004 года. Выпустила шесть альбомов.