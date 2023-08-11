На дочь певца Маликова подали в суд из-за долга

На дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию подали в суд. Как сообщает Telegram-канал Mash, ее обвиняют в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.

Весной 2022 23-летняя девушка открыла собственную компанию по производству одежды «Дрессбайстеша». Однако бизнес пошел не очень хорошо и за год работы при 10 млн выручки чистый убыток составил 1,4 млн рублей.

Пошив своей одежды Маликова доверила индивидуальному предпринимателю из Калуги. Накануне он подал в суд и заявил, что Стефания не доплатила ему 136 тысяч рублей за работу.