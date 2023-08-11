На дочь певца Маликова подали в суд из-за долга за производство одежды
На дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию подали в суд. Как сообщает Telegram-канал Mash, ее обвиняют в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.
Весной 2022 23-летняя девушка открыла собственную компанию по производству одежды «Дрессбайстеша». Однако бизнес пошел не очень хорошо и за год работы при 10 млн выручки чистый убыток составил 1,4 млн рублей.
Пошив своей одежды Маликова доверила индивидуальному предпринимателю из Калуги. Накануне он подал в суд и заявил, что Стефания не доплатила ему 136 тысяч рублей за работу.
Отметим, что в этом январе Маликова открыла еще одну компанию — «Бьютибайстеша», в которой сейчас владеет лишь 10%. Вероятно, после неудачи с одеждой она решила переключиться на косметику по примеру других звезд. Ее отец в интервью не скрывает, что дал дочери деньги на ее первый бизнес и спонсировал ремонт магазина одежды.