Рита Дакота пожаловалась на испорченное венчание в Грузии

«Говорили длинные тосты»: Рита Дакота пожаловалась на испорченное венчание с мужем из-за жителей Грузии
Рита Дакота отправилась венчаться в Грузию вместе со своим новым супругом Федором Белогаем. Пара вместе уже несколько лет и недавно стала мужем и женой. Теперь у них начались месяцы празднования, ведь у звезд план на пару вечеринок.
В Грузии влюбленные собрали только самых близких людей. После обряда в церкви они отправились на пикник к 300-летнему дубу и придумали некоторые активности для родственников, чтобы они лучше друг друга узнали.
Однако их личное пространство было нарушено грузинами, которые постоянно подходили к ним и говорили длинные тосты, поздравляли молодоженов. Рита было недовольна таким положением дел, но не смогла людям сказать, чтобы те от них отстали.
Более того, она видела, что членам ее семьи комфорно, и им нравится все, что происходит. Рита призналась, что у нее было испорчено настроение, но она не жалеет о том, что узнала о грузинском гостеприимстве. Впереди у парочки еще несколько праздников, в том числе вечеринка на корабле, а еще красивая церемония.