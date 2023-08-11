Рита Дакота пожаловалась на испорченное венчание в Грузии

Рита Дакота отправилась венчаться в Грузию вместе со своим новым супругом Федором Белогаем. Пара вместе уже несколько лет и недавно стала мужем и женой. Теперь у них начались месяцы празднования, ведь у звезд план на пару вечеринок.

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В Грузии влюбленные собрали только самых близких людей. После обряда в церкви они отправились на пикник к 300-летнему дубу и придумали некоторые активности для родственников, чтобы они лучше друг друга узнали.

Однако их личное пространство было нарушено грузинами, которые постоянно подходили к ним и говорили длинные тосты, поздравляли молодоженов. Рита было недовольна таким положением дел, но не смогла людям сказать, чтобы те от них отстали.